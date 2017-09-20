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08:29 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ждут заморозков до -6 градусов

Синоптики не обещают тепла и бабьего лета на ближайшую неделю.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 83% 758 мм рт. ст. 4 м/с

Омские синоптики обнародовали прогноз погоды на ближайшие дни.

С 20 по 26 сентября дневная температура составит +6+8 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до 0 градусов.

При этом в северных районах Омской области ночи предстоят холодные, местами до -6 градусов.

Напомним, что сегодня, 20 сентября исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов дал старт отопительному сезону.

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