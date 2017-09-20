В Омске ждут заморозков до -6 градусов
Синоптики не обещают тепла и бабьего лета на ближайшую неделю.
Синоптики не обещают тепла и бабьего лета на ближайшую неделю.
Омские синоптики обнародовали прогноз погоды на ближайшие дни.
С 20 по 26 сентября дневная температура составит +6+8 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до 0 градусов.
При этом в северных районах Омской области ночи предстоят холодные, местами до -6 градусов.
Напомним, что сегодня, 20 сентября исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов дал старт отопительному сезону.