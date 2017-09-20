В парке «Зарядье» определен график работы аттракциона «Полет»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 20 сентября медиакомплекс «Полет» в павильоне «Медиацентр» в парке «Зарядье» ежедневно открыт для посетителей.

По понедельникам он работает с 14:40 до 18:40, а в остальные дни — с 13:00 до 18:40. Такой график сохранится до конца сентября.

А начиная с октября «Полет» будет работать с 11:00 до 19:40 во все дни недели.

Гости парка смогут посетить показы захватывающего восьмиминутного фильма «Полет над Москвой» и увидеть огромный мегаполис с высоты птичьего полета.

Можно подробно рассмотреть более 20 знаковых мест и достопримечательностей столицы с необычного ракурса. К примеру, полет проходит через Красную площадь, парк «Зарядье», Александровский сад, Тверскую улицу, Новый Арбат, Парк Горького, олимпийский комплекс «Лужники», Воробьевы горы и музей-заповедник «Коломенское». Сергей Кузнецов Главный архитектор города Москвы и руководитель авторского коллектива проектировщиков «Зарядья»

В уникальном кинозале с полусферическим экраном высотой 13 метров, динамической платформой, на которой расположены 39 подвижных кресел, и многоканальным объемным звуком у зрителей создается эффект полного присутствия в самых значимых местах города. Цены на киносеансы «Полета» в ближайшее время будут опубликованы на сайте парка «Зарядье».

Посетители кинозала будто бы пролетают над Московским Кремлем, монастырями и храмами, новыми стадионами, магистралями, центральными улицами, парками и скверами. Благодаря разным спецэффектам — водяным брызгам, ветру, запахам— виртуальное путешествие превращается в яркое запоминающееся шоу. Павел Трехлеб Директор парка «Зарядье»

Он также отметил, что этой зимой планируется запустить еще один фильм — «Полет над Россией». В том же кинозале зрители смогут совершить путешествие по самым красивым уголкам страны.

«Медиацентр» начал работу 9 сентября — в день открытия парка «Зарядье». В павильоне располагается медиакомплекс «Полет», который до 19 сентября работал в тестовом режиме. Здесь также находится медиакомплекс «Машина времени», который начал принимать посетителей с момента открытия павильона. Интерактивная панорама транслирует события истории Москвы с древних времен до наших дней. Посетители медиакомплекса могут стать свидетелями возникновения района Зарядье, строительства Кремля, пожара Москвы 1812 года.

Парк «Зарядье» работает каждый понедельник с 14:00 до 22:00, павильоны в этот день тоже открыты с 14:00.