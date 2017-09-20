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08:46 (мск), источник: АиФ Красноярск

Маршрут электрички Красноярск-Дивногорск в выходной отменяют до весны

Утренний рейс обычно работает только летом, в дачный сезон.

Источник: Агентство «Москва»

Сезонная электричка «Красноярск — Дивногорск» с 23 сентября прекращает курсировать по выходным, сообщили в компании «Краспригород».

Маршрут выходного дня между Красноярском и Дивногорском всегда работает летом, в дачный сезон. Электричка отправлялась из Красноярска в 9.05 и прибывала в 10.07. Электропоезда начинают курсировать в мае, прекращают в сентябре.

Другие маршруты между краевым центром и Дивногорском продолжают действовать.

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