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08:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Китайский сторожевой корабль «Да Цин» откроют для посещения во Владивостоке

Все желающие смогут осмотреть вооружение и технику, а также ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков Китая.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.

Сторожевой корабль ВМС Китая «Да Цин», принимающий участие во втором этапе международного учения «Морское взаимодействие — 2017» откроют для посещения жителями и гостями Владивостока. Осмотреть его можно будет 21 сентября с 09.00 до 12.00, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

Все желающие смогут посетить боевой корабль, пришедший во Владивосток для участия в российско-китайском учении, осмотреть вооружение и технику корабля, а также ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков Китая.

Напомним, что отряд кораблей ВМС НОАК в составе: эсминца «Ши Цзячжуан», сторожевого корабля «Да Цин», корабля комплексного снабжения «Дун Пинху» и спасательного судна «Чандао» прибыл во Владивосток 18 сентября 2017 года для участия во втором этапе международного российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие — 2017».

Справка: Международное учение «Морское взаимодействие — 2017» проходит на базе Тихоокеанского флота с 18 по 26 сентября 2017 года. Учение включает в себя два этапа — береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза проходить во Владивостоке и продлится до 21 сентября 2017 г. В ходе неё будут проводятся совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота «Горностай» пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

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