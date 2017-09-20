Китайский сторожевой корабль «Да Цин» откроют для посещения во Владивостоке

Сторожевой корабль ВМС Китая «Да Цин», принимающий участие во втором этапе международного учения «Морское взаимодействие — 2017» откроют для посещения жителями и гостями Владивостока. Осмотреть его можно будет 21 сентября с 09.00 до 12.00, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

Все желающие смогут посетить боевой корабль, пришедший во Владивосток для участия в российско-китайском учении, осмотреть вооружение и технику корабля, а также ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков Китая.

Справка: Международное учение «Морское взаимодействие — 2017» проходит на базе Тихоокеанского флота с 18 по 26 сентября 2017 года. Учение включает в себя два этапа — береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза проходить во Владивостоке и продлится до 21 сентября 2017 г. В ходе неё будут проводятся совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота «Горностай» пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.