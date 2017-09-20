Челябинцы высказались за строительство дороги к новым микрорайонам

Как уже сообщало агентство, министерство дорожного хозяйства и транспорта области попросило южноуральцев высказать свое мнение по поводу необходимости строительства дороги в связи с массовым поступлением в ведомство обращений с жалобами на отсутствие качественного транспортного обслуживания в этих микрорайонах, расположенных на территории Сосновского района (недалеко от Челябинска). Опрос проводился на трех интернет-ресурсах.

В 2016 году из бюджета Челябинской области было выделено 105,6 миллиона рублей (освоено 96,6 миллиона) на строительство улиц Проектная 3,5,6,7 внутри микрорайона «Западный». В 2017 году поток жалоб практически прекратился. Тогда министерство решило выяснить, остается ли актуальной необходимость строительства дороги. Итоги соцопроса показывают сохранившуюся актуальность и остроту этого вопроса.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве, «за» строительство дороги от районов новой жилой застройки до автомобильной дороги, ведущей к центру Челябинска, высказалось 71,9% от почти 4 тысяч проголосовавших на сайте министерства. На другом ресурсе строительство дороги поддержали 84% опрошенных.