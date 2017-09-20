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08:54 (мск), источник: Om1.ru

Вирус гриппа пока не проник в Омскую область

Роспотребнадзор отметил незначительный рост заболевших ОРВИ.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями сохраняется на неэпидемическом уровне. Специалисты Роспотребнадзора отметили незначительный рост заболевших ОРВИ омичей, в сравнении с прошлой неделей. Также они отметили, что вирус группа на территории области не циркулирует.

Кроме того, на территории Омской области продолжается вакцинация граждан против гриппа. На сегодняшний день привито 325 067 человек. Вакцинация проводится за счет работодателей и личных средств омичей.

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