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08:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Житель Приморья наказан за рекламу приборов учёта, якобы занижающих показания

На популярном сайте объявлений Приморского края специалистами ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в группу «РусГидро») была обнаружена реклама о продаже электросчетчиков, использование которых обещало уменьшить показатель потребления электроэнергии при сохранении самого уровня потребления.

Источник: ДЕЙТА

Сообщение о данном факте, направленное ПАО «ДЭК» в Приморское УФАС, не осталась без внимания — предложение о продаже таких электросчетчиков было расценено как ненадлежащая реклама, противоречащая ФЗ «О рекламе» и закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…», а в отношении нарушителя принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении. В ходе рассмотрения дела УФАС также пришло к выводу, что использование рекламируемых электросчётчиков, искажающих показания, приводит к неоплате реально потребленных киловатт-часов. Данный факт фактически является хищением электроэнергии.

Как поясняет данное решение начальник отдела коммерческого учета электроэнергии ПАО «ДЭК» Денис Догадов, снизить затраты на оплату электроэнергии можно только одним способом — рационально используя ресурс в быту и соблюдая всем уже давно известные правила экономии. «Никакие чудо-приборы, подключаемые к сети, не снизят фактического потребления, если человек не научится выключать за собой свет. А любые способы вмешательства в работу приборов учета являются нарушением закона и приравниваются к безучетному потреблению», — прокомментировал Денис Догадов.

Напоминаем, что, согласно части 1 ст. 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях для граждан и должностных лиц это означает наложение штрафа в размере от 2 000 до 20 000 рублей, а для юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей.

«ДЭК» проводит активную работу по пресечению, выявлению фактов хищений электроэнергии и привлечению к ответственности нарушителей — только за 7 месяцев текущего года обнаружено 947 случаев нарушений. Объем похищенного ресурса превысил 7,8 млн киловатт-часов, а гражданам, пойманным на воровстве электроэнергии, пришлось выплатить около 16 млн рублей. Что немаловажно, применение различных средств и любые вмешательства в работу измерительных комплексов в конечном итоге приведут к еще большим расходам, чем оплата фактически потребленной электроэнергии, зафиксированной приборами учёта, ведь нарушители вынуждены оплачивать не только объем похищенного ресурса, но и штрафы.

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