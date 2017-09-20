Житель Приморья наказан за рекламу приборов учёта, якобы занижающих показания

Источник: ДЕЙТА

Сообщение о данном факте, направленное ПАО «ДЭК» в Приморское УФАС, не осталась без внимания — предложение о продаже таких электросчетчиков было расценено как ненадлежащая реклама, противоречащая ФЗ «О рекламе» и закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…», а в отношении нарушителя принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении. В ходе рассмотрения дела УФАС также пришло к выводу, что использование рекламируемых электросчётчиков, искажающих показания, приводит к неоплате реально потребленных киловатт-часов. Данный факт фактически является хищением электроэнергии.

Как поясняет данное решение начальник отдела коммерческого учета электроэнергии ПАО «ДЭК» Денис Догадов, снизить затраты на оплату электроэнергии можно только одним способом — рационально используя ресурс в быту и соблюдая всем уже давно известные правила экономии. «Никакие чудо-приборы, подключаемые к сети, не снизят фактического потребления, если человек не научится выключать за собой свет. А любые способы вмешательства в работу приборов учета являются нарушением закона и приравниваются к безучетному потреблению», — прокомментировал Денис Догадов.

Напоминаем, что, согласно части 1 ст. 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях для граждан и должностных лиц это означает наложение штрафа в размере от 2 000 до 20 000 рублей, а для юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей.