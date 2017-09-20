На Урале предлагают построить многопрофильную клинику для заключенных

По мнению сторонников идеи, это поможет решить проблему с медпомощью заключенным. Бедственное положение больниц при исправительных учреждениях в Свердловской области накануне обсудили члены Общественной палаты РФ Мария Каннабих, Владимир Винницкий и замдиректора ФСИН России Анатолий Рудых.

«Смертность от заболеваний там остается высокой. Только количество тяжело больных умерших осужденных, представленных к освобождению, в 2016 году составило 73 человека. Иные статистические данные не раскрываются», — отмечается в сообщении Общественной палаты Свердловской области. Основная причина — недостаток финансирования.

В медучреждениях не хватает лекарств, специалистов, здания находятся в аварийном состоянии.

По мнению общественников, частично проблема могла бы решиться, если бы колонии могли тратить на медицину деньги, которые заработали на производственно-хозяйственной деятельности. Но в корне решить проблему может только строительство многопрофильной клиники, подобной той, что создана в Сибири на базе туберкулезной больницы № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

«В ходе беседы мы нашли понимание и поддержку со стороны замдиректора ФСИН России. Учитывая, что по настоящий момент руководитель ГУФСИН по Свердловской области не утвержден, окончательное решение по строительству многофункционального комплекса будет принято позже, после назначения начальника главка», — прокомментировал Владимир Винницкий, избранный в ОП РФ от Общественной палаты Среднего Урала.