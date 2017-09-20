На Урале предлагают построить многопрофильную клинику для заключенных
Общественники лоббируют строительство в Свердловской области многопрофильного
Общественники лоббируют строительство в Свердловской области многопрофильного
По мнению сторонников идеи, это поможет решить проблему с медпомощью заключенным. Бедственное положение больниц при исправительных учреждениях в Свердловской области накануне обсудили члены Общественной палаты РФ Мария Каннабих, Владимир Винницкий и замдиректора ФСИН России Анатолий Рудых.
«Смертность от заболеваний там остается высокой. Только количество тяжело больных умерших осужденных, представленных к освобождению, в 2016 году составило 73 человека. Иные статистические данные не раскрываются», — отмечается в сообщении Общественной палаты Свердловской области. Основная причина — недостаток финансирования.
В медучреждениях не хватает лекарств, специалистов, здания находятся в аварийном состоянии.
По мнению общественников, частично проблема могла бы решиться, если бы колонии могли тратить на медицину деньги, которые заработали на
«В ходе беседы мы нашли понимание и поддержку со стороны замдиректора ФСИН России. Учитывая, что по настоящий момент руководитель ГУФСИН по Свердловской области не утвержден, окончательное решение по строительству многофункционального комплекса будет принято позже, после назначения начальника главка», — прокомментировал Владимир Винницкий, избранный в ОП РФ от Общественной палаты Среднего Урала.
Идея строительства многопрофильной клиники для осужденных ранее уже обсуждалась в Свердловской области. Предполагается, что она должна оказывать широкий спектр медпомощи — от диагностической до паллиативной.