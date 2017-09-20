На Центральной усадьбе «Таганая» появилась рябиновая аллея

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе нацпарка, саженцы были приобретены при поддержке Фонда. Ягоды будут угощением для птиц, обитающих в этом районе.

«Мы очень рады, что у парка появились новые друзья и партнёры. Надеюсь, такие акции станут постоянными. Посадка и уход за лесом — самый настоящий вклад в будущее, — считает директор национального парка “Таганай” Алексей Яковлев. — Хочу напомнить, что именно благодаря лесникам четверть века назад появился национальный парк. И сегодня мы сохраняем заложенные ими традиции».