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08:59 (мск), источник: Uralpress.ru

На Центральной усадьбе «Таганая» появилась рябиновая аллея

В национальном парке «Таганай» (Миасс, Челябинской области) в Центральной усадьбе возле Музея природы появилась рябиновая аллея. Представители Росприроднадзора и «Фонда архитектуры и дизайна» высадили 13 молодых рябин и клёнов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе нацпарка, саженцы были приобретены при поддержке Фонда. Ягоды будут угощением для птиц, обитающих в этом районе.

«Мы очень рады, что у парка появились новые друзья и партнёры. Надеюсь, такие акции станут постоянными. Посадка и уход за лесом — самый настоящий вклад в будущее, — считает директор национального парка “Таганай” Алексей Яковлев. — Хочу напомнить, что именно благодаря лесникам четверть века назад появился национальный парк. И сегодня мы сохраняем заложенные ими традиции».

Ещё один трудовой десант в этот день высадился в районе Чёрной скалы. Там шла прополка 1,1 гектара лесных культур. Саженцы ели сибирской и сосны появились здесь в 2016 году. Новый лес вырастет на месте пожара 2011 года.

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