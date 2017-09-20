Улицы в Москве назовут в честь основателя самбо и скульптора

«Улица Степана Эрьзи появится в городском округе Щербинка, а улица Василия Ощепкова — в поселении Сосенском», — говорится в сообщении.
Отмечается, что улицей Степана Эрьзи станет Проектируемый проезд № 948, расположенный между Новостроевской и Староникольской улицами в Щербинке. Дать имя скульптора проезду предложил президент Международного фонда искусств имени С. Д. Эрьзи Михаил Журавлев. Здание фонда располагается как раз неподалеку.
Согласно сообщению, в честь дзюдоиста Василия Ощепкова назовут улицу на территории жилого комплекса «Москвичка» в поселении Сосенском. С такой инициативой выступила префектура ТиНАО. На новой улице построят спортивный центр «Самбо-70», где дети и взрослые смогут заниматься боевыми искусствами. Василий Ощепков — родоначальник советского дзюдо, один из основателей самбо.