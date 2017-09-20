Жителя Ангарска отправили лечиться за призыв создать республику от Урала до Тихого океана

Источник: IrkutskMedia.ru

Жителя Ангарска отправили на принудительное лечение за призыв создать отдельную республику от Урала до Тихого океана. В настоящее время решение суда не вступил в законную силу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В сентябре 2017 года постановлением Ангарского городского суда мужчина признан виновным в том, что он в состоянии невменяемости совершил общественно опасное деяние, подпадающее под статью «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

«Установлено, что в январе 2016 года житель Ангарска, используя мобильный телефон, в интернете призывал создать отдельную республику от Урала до Тихого Океана.