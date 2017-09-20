К концу недели в регион придёт похолодание
До окончания второй волны бабьего лета в Самарской области остались считанные дни. К концу недели в регион придёт похолодание.
До окончания второй волны бабьего лета в Самарской области остались считанные дни. К концу недели в регион придёт похолодание.
Cегодня жителей губернии ждет жаркий день. Воздух прогреется до + 27 градусов. Такой теплой была осень в Самаре в 1957 год, когда температура воздуха достигала 32 градусов..
По прогнозам синоптиков похолодание будет незначительным, а уже с 26 сентября стоит ждать третью волну бабьего лета.