К концу недели в регион придёт похолодание

Cегодня жителей губернии ждет жаркий день. Воздух прогреется до + 27 градусов. Такой теплой была осень в Самаре в 1957 год, когда температура воздуха достигала 32 градусов..



По прогнозам синоптиков похолодание будет незначительным, а уже с 26 сентября стоит ждать третью волну бабьего лета.