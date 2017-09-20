Найден способ превратить «плохой» жир в полезный

Источник: Reuters

С подробностями исследования можно ознакомиться в Cell Reports, кратко об этом сообщается на сайте научного учреждения.

Белая жировая ткань накапливает калории, а бурый жир способен быстро разлагаться, сжигать их, обеспечивая организм дополнительной энергией и теплом.

Наша цель — найти способ лечения или профилактики ожирения. Результаты нашего исследования показывают, что манипулируя определенным белком в белом жире, мы можем превращать “плохие” жиры в полезные Ирфан Лодхи Автор исследования

Ученые провели серию экспериментов на мышах. В организме некоторых грызунов было больше бурого жира вместо белого, и сами мыши были стройнее своих сородичей. Их организм также сжигал больше калорий.

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«Обычно у мышей в буром жире очень низкий уровень белка PexRAP. Когда мы помещали мышей в холодную среду, содержание этого белка в белом жире также понижалось. Таким образом, белый жир начинал “вести себя” так же, как бурый. Холод заставляет бурые жиры сжигать накопленную энергию и вырабатывать тепло», — отметил Лодхи.

Ученые заблокировали PexRAP в белых жировых клетках животных, и белый жир в организме мышей превратился бурый, помогая сжигать калории.