Волгоградцев приглашают присоединиться к акции «На работу на велосипеде»
Волгоград присоединится 22 сентября к акции «На работу на велосипеде!».
Волгоград присоединится 22 сентября к акции «На работу на велосипеде!».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, основная цель мероприятия заключается в том, чтобы показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. «Он также является хорошим способом поддержания физической формы и инструментом для улучшения экологии», — добавили организаторы.
«Совершите поездку на велосипеде и обменяйте утренние пробки на удовольствие, а также бонусы и подарки от заведений города», — отметили они.
Отметим, 22 сентября пройдет Всемирный День без автомобиля. Добавим, что жители Волжского также присоединятся к акции.