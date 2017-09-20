Волгоградцев приглашают присоединиться к акции «На работу на велосипеде»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, основная цель мероприятия заключается в том, чтобы показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. «Он также является хорошим способом поддержания физической формы и инструментом для улучшения экологии», — добавили организаторы.

«Совершите поездку на велосипеде и обменяйте утренние пробки на удовольствие, а также бонусы и подарки от заведений города», — отметили они.