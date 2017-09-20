15 лет без Бодрова: памятник по-братски
В 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
В 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
20 сентября исполняется 15 лет трагедии в Кармадонском ущелье. Тогда
В 2017 году, в годовщину гибели съемочной группы, в столице будет представлен макет памятника, который должен увековечить
Брат Данила
О планах установить монумент стало известно в ноябре 2016-го, когда инициативная группа начала сбор средств на реализацию проекта. Изначально, по замыслу создателей, памятник планировалось создать из бронзы. Статуя должна быть выполнена в полный рост, а на ее постаменте будет нанесена надпись «Я думаю, что сила в правде». Среди тех, кто поддержал проект инициативной группы, — глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, актер Андрей Федорцов, оператор Сергей Астахов.
— Образ Данилы Багрова — явление уникальное. Аналогов российская культура не создавала более пятнадцати лет. Появившись на экране во время глубочайшего кризиса нашей страны, Данила стал настоящим примером и опорой для многих ребят того времени, росших без отца или старшего брата, — говорится на сайте «Брат Данила», созданном специально в поддержку проекта.
Там же можно посмотреть эскиз памятника.
Сбор денег осуществлялся в том числе с помощью краудфандинговых платформ. За время кампании, которая началась 6 ноября и завершилась 27 декабря 2016 года, удалось собрать 367,6 тыс. рублей — на 17,6 тыс. больше, чем планировалось при ее запуске. Поддержать проект на сайте инициативной группы можно до сих пор.
Место установки памятника его создатели обещали определить с помощью народного голосования — ожидается, что именно об этом они расскажут в ходе
Искусствовед, кондитер, спасатель, актер
Талантливый режиссер, актер и сценарист Сергей
Актерская карьера
«Кавказский пленник», а также сам Бодров получили множество российских кинонаград, а стиль игры актера — непосредственный, непрофессиональный, искренний — привлек к нему внимание режиссера Алексея Балабанова. Именно Балабанов снял Бодрова в главной роли Данилы Багрова в 1997 году в фильмах «Брат» и «Брат-2», которые принесли актеру мировую известность.
В октябре 1996 года
В 1997 году актер женился на тележурналистке Светлане Михайловой. Спустя год у них появилась дочка Ольга, а еще через четыре года — сын Александр. В 2001 году Сергей Бодров снял первый и единственный собственный фильм как сценарист и режиссер — «Сестры». В нем же он сыграл одну из эпизодических ролей.
Катастрофа
Около шести утра по Москве 20 сентября 2002 года съемочная группа Сергея
Кроме того, погребенным под толщей ледника оказался горный тоннель — единственный шанс на спасение для всех, кто оказался в зоне бедствия. Именно на него надеялись спасатели и близкие пропавших без вести людей, которые месяцами жили в разбитом спасателями лагере.
Но эти надежды не оправдались. Спасательная операция продлилась больше года — и была официально завершена в мае 2004-го. Всего за это время удалось обнаружить 17 тел, пропавшими без вести остались 110 человек.
В том числе — члены съемочной группы Сергея
В 2003 году недалеко от селения Гизель, где остановился ледник, был установлен мемориал погибшим — скульптура юноши в глыбе льда. В 2004 году там, где в течение почти двух лет находился лагерь спасателей, была установлена скульптура «Скорбящая мать»: фигура женщины, ждущей своего ребенка у принесенной селем каменной глыбы. Деньги на нее удалось собрать благодаря добровольным пожертвованиям.
Фильм «Связной» по сценарию