15 лет без Бодрова: памятник по-братски

Источник: РИА "Новости"

20 сентября исполняется 15 лет трагедии в Кармадонском ущелье. Тогда из-за схода пятикилометрового ледника Колка в Северной Осетии погибла съемочная группа известного российского актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. Всего в результате стихийного бедствия без вести пропали более ста человек.

В 2017 году, в годовщину гибели съемочной группы, в столице будет представлен макет памятника, который должен увековечить Бодрова-младшего в образе героя фильмов «Брат» и «Брат-2».

Брат Данила

О планах установить монумент стало известно в ноябре 2016-го, когда инициативная группа начала сбор средств на реализацию проекта. Изначально, по замыслу создателей, памятник планировалось создать из бронзы. Статуя должна быть выполнена в полный рост, а на ее постаменте будет нанесена надпись «Я думаю, что сила в правде». Среди тех, кто поддержал проект инициативной группы, — глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, актер Андрей Федорцов, оператор Сергей Астахов.

Выбор сюжета для памятника организаторы объяснили уникальностью образа Данилы Багрова (персонажа, которого в фильмах «Брат» и «Брат-2» сыграл Сергей Бодров-младший).

— Образ Данилы Багрова — явление уникальное. Аналогов российская культура не создавала более пятнадцати лет. Появившись на экране во время глубочайшего кризиса нашей страны, Данила стал настоящим примером и опорой для многих ребят того времени, росших без отца или старшего брата, — говорится на сайте «Брат Данила», созданном специально в поддержку проекта.

Там же можно посмотреть эскиз памятника.

Сбор денег осуществлялся в том числе с помощью краудфандинговых платформ. За время кампании, которая началась 6 ноября и завершилась 27 декабря 2016 года, удалось собрать 367,6 тыс. рублей — на 17,6 тыс. больше, чем планировалось при ее запуске. Поддержать проект на сайте инициативной группы можно до сих пор.

Место установки памятника его создатели обещали определить с помощью народного голосования — ожидается, что именно об этом они расскажут в ходе пресс-конференции 20 сентября 2017 года. Помимо координаторов проекта, Романа Сергеева и Валерия Сорокина, в нем примут участие продюсер Сергей Сельянов, скульптор Андрей Клыков и музыкант, один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Актер Сергей Бодров-младший. 1996 год. | Источник: РИА "Новости"

Искусствовед, кондитер, спасатель, актер

Талантливый режиссер, актер и сценарист Сергей Бодров-младший родился 27 декабря 1971 года в семье знаменитого российского режиссера, писателя и сценариста Сергея Владимировича Бодрова. Он окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ со специализацией по живописи венецианского Возрождения.

После выпуска из МГУ Бодров-младший работал школьным учителем, потом кондитером на фабрике «Ударница», журналистом и даже спасателем на пляже в Италии.

Актерская карьера Бодрова-младшего началась с эпизодической роли в фильме его отца «СЭР (Свобода — это рай)» в 1989 году. Позже он снялся у отца в главной роли Ивана Жилина в фильме «Кавказский пленник» в 1996 году.

«Кавказский пленник», а также сам Бодров получили множество российских кинонаград, а стиль игры актера — непосредственный, непрофессиональный, искренний — привлек к нему внимание режиссера Алексея Балабанова. Именно Балабанов снял Бодрова в главной роли Данилы Багрова в 1997 году в фильмах «Брат» и «Брат-2», которые принесли актеру мировую известность.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Zq55yxODJiA?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре 1996 года Бодров-младший стал ведущим программы «Взгляд». Он проработал в ней четыре года.

Французская кинозвезда Катрин Денев, исполнительница роли второго плана в фильме Режиса Варнье "Восток-Запад", и российский актер Сергей Бодров (младший) на пресс-конференции перед премьерой фильма. 2000 год. | Источник: РИА "Новости"

В 1997 году актер женился на тележурналистке Светлане Михайловой. Спустя год у них появилась дочка Ольга, а еще через четыре года — сын Александр. В 2001 году Сергей Бодров снял первый и единственный собственный фильм как сценарист и режиссер — «Сестры». В нем же он сыграл одну из эпизодических ролей.

В 2002 году Бодров-младший поехал снимать еще один свой фильм — «Связной» — в горы Северной Осетии. Однако этому фильму так и не суждено было выйти на экраны.

Катастрофа

Около шести утра по Москве 20 сентября 2002 года съемочная группа Сергея Бодрова-младшего выехала из гостиницы во Владикавказе в сторону Кармадонского ущелья. Из-за сложностей с транспортом на месте начало съемок пришлось перенести с 9 утра на час дня. К 19:00 мск съемки были завершены, и группа начала готовиться к отъезду. А примерно в 20:10 мск в Кармадонском ущелье начался сход ледника Колка, который за считаные минуты накрыл всё ущелье.

Ледовая масса, толщина которой составляла от 10 до 100 м, ширина 200 м, а длина 5 км, стерла с лица земли базы отдыха Северо-Осетинского государственного университета и республиканского министерства юстиции, трехэтажный корпус санатория (который на тот момент был нежилым) и около 15 домов в поселке Кармадон.

Кроме того, погребенным под толщей ледника оказался горный тоннель — единственный шанс на спасение для всех, кто оказался в зоне бедствия. Именно на него надеялись спасатели и близкие пропавших без вести людей, которые месяцами жили в разбитом спасателями лагере.

Но эти надежды не оправдались. Спасательная операция продлилась больше года — и была официально завершена в мае 2004-го. Всего за это время удалось обнаружить 17 тел, пропавшими без вести остались 110 человек.

В том числе — члены съемочной группы Сергея Бодрова-младшего и сам актер и режиссер. Ни одного живого человека за время поисков обнаружено не было.

Памятник погибшим при сходе ледника Колка в селе Гизель. | Источник: РИА "Новости"

В 2003 году недалеко от селения Гизель, где остановился ледник, был установлен мемориал погибшим — скульптура юноши в глыбе льда. В 2004 году там, где в течение почти двух лет находился лагерь спасателей, была установлена скульптура «Скорбящая мать»: фигура женщины, ждущей своего ребенка у принесенной селем каменной глыбы. Деньги на нее удалось собрать благодаря добровольным пожертвованиям.