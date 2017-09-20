В ряде школ Татарстана ввели ограничения на маникюр и украшения
В Тюлячинском районе Татарстана в четырех школах были установлены ограничения на маникюр и украшения, об этом сообщили в
В Тюлячинском районе Татарстана в четырех школах были установлены ограничения на маникюр и украшения, об этом сообщили в
Так, в положении о школьной форме и внешнем виде имелись требования к внешнему виду учеников — к прическе, маникюру, украшениям, аксессуарам, что является нарушением закона.
— Однако дополнительные требования, кроме установленных стандартов школьной одежды, федеральным законодательством не предусмотрены, — отметили в прокуратуре.
Также детям было запрещено посещать занятия без школьной формы, что также запрещено.
Прокуратура обратилась в суд, сейчас эти протесты находятся на рассмотрении.