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10:14 (мск), источник: Prokazan.ru

В ряде школ Татарстана ввели ограничения на маникюр и украшения

В Тюлячинском районе Татарстана в четырех школах были установлены ограничения на маникюр и украшения, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры, которая приняла решение оспорить эти ограничения в суде.

Так, в положении о школьной форме и внешнем виде имелись требования к внешнему виду учеников — к прическе, маникюру, украшениям, аксессуарам, что является нарушением закона.

 — Однако дополнительные требования, кроме установленных стандартов школьной одежды, федеральным законодательством не предусмотрены, — отметили в прокуратуре.

Также детям было запрещено посещать занятия без школьной формы, что также запрещено.

Прокуратура обратилась в суд, сейчас эти протесты находятся на рассмотрении.

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