Схему движения меняют во Владивостоке
На пересечении улицы Шилкинской и проспекта Красного Знамени изменена схема движения, сообщает ИА «Deita. ru».
На пересечении улицы Шилкинской и проспекта Красного Знамени изменена схема движения, сообщает ИА «Deita. ru».
На перекрёстке изменилось направление главной дороги. Теперь при движении с проспекта Красного Знамени водители должны уступить дорогу транспорту, движущемуся по улице Шилкинской.
Соответствующие дорожные знаки 2.1. «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 8.13 «Направление главной дороги» установлены и информируют автомобилистов о схеме организации движения на данном участке — сообщает администрация Владивостока.
Михаил Грач.