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10:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Схему движения меняют во Владивостоке

На пересечении улицы Шилкинской и проспекта Красного Знамени изменена схема движения, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

На перекрёстке изменилось направление главной дороги. Теперь при движении с проспекта Красного Знамени водители должны уступить дорогу транспорту, движущемуся по улице Шилкинской.

Соответствующие дорожные знаки 2.1. «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 8.13 «Направление главной дороги» установлены и информируют автомобилистов о схеме организации движения на данном участке — сообщает администрация Владивостока.

Михаил Грач.

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