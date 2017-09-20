В Ростове три дня будут отключать электричество

Сегодня, 20 сентября, с 9 утра до 5 часов вечера электричества не будет в домах по ул. Байкальская 99−143, 100−154, ул. Лесная 122−158, 123−157, ул. Линейная 103−157, 112−166 и ул. Семипалатинская 50−124, 51−111.

Завтра, 21 сентября, с 9 утра до 5 вечера без света останутся жители по ул. Дарвина 1−65, 36−68, ул. Долгожданная 36а, Линейная 39−101, 42−110, ул. Лучевая 1−71, 2−76, ул. Песчанокопская 1−57, 2−58 и ул. Сормовская 121−125.