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10:25 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове три дня будут отключать электричество

Как сообщают Ростовские городские электросети с 20 по 22 сентября в некоторых районах города будут отключать свет.

Сегодня, 20 сентября, с 9 утра до 5 часов вечера электричества не будет в домах по ул. Байкальская 99−143, 100−154, ул. Лесная 122−158, 123−157, ул. Линейная 103−157, 112−166 и ул. Семипалатинская 50−124, 51−111.

Завтра, 21 сентября, с 9 утра до 5 вечера без света останутся жители по ул. Дарвина 1−65, 36−68, ул. Долгожданная 36а, Линейная 39−101, 42−110, ул. Лучевая 1−71, 2−76, ул. Песчанокопская 1−57, 2−58 и ул. Сормовская 121−125.

В пятницу, 22 сентября, с 9 утра до 5 часов вечера электричество отключат по ул. Байкальская 38−98, 41−97, ул. Дарвина 73−83, 88−92, ул. Доватора 140а, 142а, 142е, 142−148, 149−157, 187−189, ул. Карпатская 37−47, 40−48, ул. Ковалевской 44−54, 45−49, ул. Лобачевского 30, 36−50, ул. Семипалатинская 39−49, 44−52.

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