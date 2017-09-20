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10:13 (мск), источник: "Российская газета"

Доктор спас женщину во время сплава по уральской реке

Эта история о том, как много в жизни зависит от того, что нужный человек оказался в правильное время в правильном месте, произошла еще в апреле.

Но сегодня о героическом поступке врача отделения неотложной помощи из Первоуральска, небольшого города в 40 километрах от Екатеринбурга, узнали все: Вячеслава Дорохина наградили медалью за то, что он буквально вытащил с того света Марину Белых, которая оказалась в воде и потеряла сознание.

О поступке врача его коллеги по больнице узнали от сотрудников МЧС: мужчина ничего о происшествии не рассказывал, и может быть оно так и осталось бы тайной, если б не спасенная им женщина — она написала письмо в управление и рассказала, какую роль сыграл в ее судьбе Вячеслав.

В воскресенье 30 апреля Марина с мужем сплавлялись по реке Шишим — это правый приток Чусовой в окрестностях Первоуральска. Река вскрывается как раз в конце апреля, и ее облюбовали поклонники сплавов на катамаранах, байдарках и резиновых лодках. Течение здесь не пропадает до самого устья. Шишим считается удобным для двухдневных походов.

Сплавляются, как правило, от моста у деревни Пальники через Черный Шишим до деревни Коуровка на Чусовой. Как раз близ деревни Пальники лодка, в которой плыли Марина и ее супруг, наткнулась на бревно и перевернулась.

«Вода была очень холодная, мне хватило, что оказалась под водой с головой. Видимо, начало наступать переохлаждение. Так-то плавать я умею, но много одежды, сапоги резиновые, все тянуло ко дну, просто несло, и переохлаждение — начала терять сознание. Когда меня вытащили, я уже ничего не помню», — говорит спасенная женщина.

Вячеслав Дорохин в тот день тоже сплавлялся по Шишиму — со своими друзьями. Они как раз вышли на берег передохнуть, когда заметили в воде человека. Марину течением проволокло метров 300, после чего подоспевшие на подмогу мужчины вытащили ее на берег.

Вячеслав Дорохин скромно замечает: он сделал то, что должен был. Главными спасителями называет своих друзей и сына Марины Белых.

«Я ее реанимировал, выполнял свою работу. Выловили ее из воды два моих друга — Баженов Александр и Дмитрий», — говорит врач.

Сын Марины помогал делать искусственное дыхание. Сам доктор проводил реанимацию. Несмотря на то, что шансы вернуть женщину к жизни таяли на глазах, и казалось, что ничто уже не поможет, мужчины не сдавались, и Марина задышала самостоятельно.

«Если бы он меня не спас, осиротели бы мои дети, внуки, друзья, коллеги, низкий поклон и благодарность всем врачам», — сказала женщина на собрании коллектива медработников, где Вячеславу Дорохину вручили благодарственное письмо от МЧС.

«Он представлен к медали МЧС России «За спасение погибающих на водах», — передает пресс-служба главка свердловского управления.

Компетентно

Как правило, тонут люди тихо и незаметно: они не зовут на помощь, и внешне ничем не отличатся от остальных отдыхающих на воде. Поэтому стоит наблюдать за близкими и в случае странного поведения подстраховаться — подплыть и спросить, все ли нормально.

«Когда человек тонет, он мало себя контролируют: в такие моменты преобладает инстинкт самосохранения. Поэтому нужно быть предельно осторожным тому, кто бросился на помощь: тонущий хватается за своего спасителя как за последнюю соломинку и может утопить и его», — говорит Евгений Астанинин, начальник поисково-спасательного подразделения Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Чтобы утопающий не потащил вас за собой, нужно поднырнуть под ним и вынырнуть со спины — так он за вас не ухватится. Далее: берем голову за подбородок, чтобы она находилась на поверхности воды, и человек мог дышать.

Если утопающий находится в сознании — успокаиваем его и плывем к берегу.

Если человек потерял сознание — первым делом вызываем «скорую». А до приезда медиков оказываем первую помощь.

Евгений Астанинин напоминает: «Работаем по алгоритму — кровотечение, дыхание, сознание. Если есть кровотечение — останавливаем его. Если отсутствует дыхание — начинаем реанимационные мероприятия».

Перед тем, как начать искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца, осматриваем ротовую полость на наличие воды, проверяем реакцию зрачков на свет, ищем пульс на сонной артерии. Если ничего из выше перечисленного нет, переходим к реанимации.

Ищем конец мечевидного отростка, примерно на два пальца выше от него накладываем ладонь, сверху — вторую. С прямыми локтями совершаем толчкообразные движения всем корпусом.

30 нажатий на грудную клетку, затем — два вдоха рот в рот: запрокидываем голову пострадавшего назад, зажимаем ему нос и через платок или салфетку вдыхаем воздух в рот. Затем — снова 30 нажатий … И так по кругу, до появления первых признаков жизни.

«Если делаете искусственное дыхание детям, то вдыхать нужно не более одной трети своего объеме», — подчеркивают спасатели.

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