Умер Владимир Казарезов

В 1980 году, проработав 20 лет на промышленных предприятиях, стал заведующим промышленным отделом Новосибирского обкома КПСС. В 1983 году стал секретарем обкома по промышленности, а в 1985 году занял пост первого секретаря Новосибирского горкома КПСС. Затем работал инспектором в ЦК КПСС. Летом 1988 года года был избран первым секретарем Новосибирского обкома КПСС. Ушел в отставку по болезни в 1989 году.