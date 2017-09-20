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10:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Умер Владимир Казарезов

НОВОСИБИРСК, 20 сентября, ФедералПресс. Умер бывший первый секретарь Новосибирского обкома КПСС, Владимир Казарезов, который был также известен как член Союза писателей Москвы, почетный фермер России и лауреат Национальной Столыпинской премии.

Владимир Казарезов родился в 1937 году в селе Петропавловском Алтайского края. По образованию инженер-машиностроитель. Кандидат экономических наук.

В 1980 году, проработав 20 лет на промышленных предприятиях, стал заведующим промышленным отделом Новосибирского обкома КПСС. В 1983 году стал секретарем обкома по промышленности, а в 1985 году занял пост первого секретаря Новосибирского горкома КПСС. Затем работал инспектором в ЦК КПСС. Летом 1988 года года был избран первым секретарем Новосибирского обкома КПСС. Ушел в отставку по болезни в 1989 году.

В дальнейшем активно занимался популяризацией фермерского движения в России. Владимир Казарезов являлся почетным фермером России, лауреатом Национальной Столыпинской премии. Член Союза писателей Москвы. Написал свыше 30 книг и сотни статей, автор исторических трудов: «Крестьянский вопрос в России», «О Петре Аркадьевиче Столыпине», «Золотая летопись Тимирязевки», «Самые знаменитые реформаторы России». В последние годы занимался живописью.

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