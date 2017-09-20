Студентка ЮУрГУ, купившая оценки на экзаменах, осталась без диплома

Прокуратура Центрального района Челябинска проверила соблюдение требований законодательства в сфере образования в деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (Национальный исследовательский университет).

«Установлено, что приговором Центрального районного суда Челябинска от 20.04.2016 сотрудник кафедры механико-технологического факультета ЮУрГУ осуждена за получение взяток и злоупотребление служебными полномочиями. В июле 2015 года осужденная без проведения контрольно-экзаменационных мероприятий по проверке знаний, за взятку выставила в экзаменационные листы студентки положительные оценки за зачет и экзамен по двум дисциплинам», — рассказали в прокуратуре региона.

В результате студентка была незаконно допущена к государственной итоговой аттестации, по прохождении которой ей выдан диплом с присвоением квалификации «бакалавр» с правом осуществления профессиональной деятельности.