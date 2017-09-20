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10:18 (мск), источник: Uralpress.ru

Студентка ЮУрГУ, купившая оценки на экзаменах, осталась без диплома

Жительница Челябинска, купившая за взятки оценки на экзамене, осталась без диплома. Преподавать ЮУрГУ, оказавшая «медвежью» услугу, осуждена.

Прокуратура Центрального района Челябинска проверила соблюдение требований законодательства в сфере образования в деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (Национальный исследовательский университет).

«Установлено, что приговором Центрального районного суда Челябинска от 20.04.2016 сотрудник кафедры механико-технологического факультета ЮУрГУ осуждена за получение взяток и злоупотребление служебными полномочиями. В июле 2015 года осужденная без проведения контрольно-экзаменационных мероприятий по проверке знаний, за взятку выставила в экзаменационные листы студентки положительные оценки за зачет и экзамен по двум дисциплинам», — рассказали в прокуратуре региона.

В результате студентка была незаконно допущена к государственной итоговой аттестации, по прохождении которой ей выдан диплом с присвоением квалификации «бакалавр» с правом осуществления профессиональной деятельности.

Прокурор района обратился в суд с требованием признать выданный диплом недействительным, обязать студентку передать оригинал диплома в ЮУрГУ, который обязать исключить запись в учетных документах о выдаче диплома, с последующим уничтожением данного диплома.

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