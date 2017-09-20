В Крыму пройдет фестиваль тыкв
Праздник состоится 1 октября, в Евпатории.
Праздник состоится 1 октября, в Евпатории.
На мероприятии выберут лучшую поделку из тыквы. Идею праздника Евпатория позаимствовала у своего
— Гостей ждет
Авторы лучших композиций получат призы и грамоты. Причем на праздник можно прийти с пустыми руками — организаторы обеспечат участников тыквами для творчества.
Для взрослых пройдет
Вход на фестиваль тыкв в пансионат «Озеро сновидений» (Евпатория, ул. Франко, 27) свободный. Начало в 12.00, 1 октября.