В Крыму пройдет фестиваль тыкв

На мероприятии выберут лучшую поделку из тыквы. Идею праздника Евпатория позаимствовала у своего города-побратима Людвигбурга. Этот немецкий город славится фестивалями тыкв, которые как магнит притягивают туристов.

— Гостей ждет ярмарка-продажа, тыквенные пироги и шашлыки, а также конкурс на лучшую поделку из тыквы, — сообщает турпортал РК и отметил, что в соревновании могут принять все желающие, как взрослые, так и дети — все, кто может создать своими руками из обыкновенной тыквы шедевры.

Авторы лучших композиций получат призы и грамоты. Причем на праздник можно прийти с пустыми руками — организаторы обеспечат участников тыквами для творчества.

Для взрослых пройдет мастер-класс по карвингу, а дети будут просто разрисовывать тыквы.