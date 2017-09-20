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10:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму пройдет фестиваль тыкв

Праздник состоится 1 октября, в Евпатории.

На мероприятии выберут лучшую поделку из тыквы. Идею праздника Евпатория позаимствовала у своего города-побратима Людвигбурга. Этот немецкий город славится фестивалями тыкв, которые как магнит притягивают туристов.

— Гостей ждет ярмарка-продажа, тыквенные пироги и шашлыки, а также конкурс на лучшую поделку из тыквы, — сообщает турпортал РК и отметил, что в соревновании могут принять все желающие, как взрослые, так и дети — все, кто может создать своими руками из обыкновенной тыквы шедевры.

Авторы лучших композиций получат призы и грамоты. Причем на праздник можно прийти с пустыми руками — организаторы обеспечат участников тыквами для творчества.

Для взрослых пройдет мастер-класс по карвингу, а дети будут просто разрисовывать тыквы.

Вход на фестиваль тыкв в пансионат «Озеро сновидений» (Евпатория, ул. Франко, 27) свободный. Начало в 12.00, 1 октября.

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