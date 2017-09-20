Воронеж вошел в топ-30 городов России по комфортной стоимости жизни
Жители довольны доходами на 5 баллов из 10.
Жители довольны доходами на 5 баллов из 10.
Воронеж занял 28 место среди крупных городов России с самой комфортной стоимостью жизни, сообщили эксперты портала Domofond во вторник, 19 сентября. Аналитики попросили 258 тыс. жителей 100 городов оценить утверждение «Для комфортного проживания в моем районе хватает среднего ежемесячного дохода по моему городу» по 10-балльной шкале. Специалисты опросили 3,9 тыс. воронежцев. Большинство горожан оценили свои доходы на 5 баллов.
Средняя оценка по стране составила 4,2 балла. Разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения стоимости жизни городами составила 1,8 балла.
Жители Москвы лучше всего оценили стоимость жизни в своем городе. Столица России набрала 5,7 баллов. Москвичи отмечают в качестве преимуществ «магазины с широким ассортиментом и адекватными ценами» и «дешевые рынки с хорошими продуктами». На втором и третьем месте расположились
Аутсайдером рейтинга вновь стали Шахты Ростовской области (4,2 балла). Жители отметили, что в городе «слишком высокие цены на продукты».