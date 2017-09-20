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10:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронеж вошел в топ-30 городов России по комфортной стоимости жизни

Жители довольны доходами на 5 баллов из 10.

Воронеж занял 28 место среди крупных городов России с самой комфортной стоимостью жизни, сообщили эксперты портала Domofond во вторник, 19 сентября. Аналитики попросили 258 тыс. жителей 100 городов оценить утверждение «Для комфортного проживания в моем районе хватает среднего ежемесячного дохода по моему городу» по 10-балльной шкале. Специалисты опросили 3,9 тыс. воронежцев. Большинство горожан оценили свои доходы на 5 баллов.

Средняя оценка по стране составила 4,2 балла. Разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения стоимости жизни городами составила 1,8 балла.

Жители Москвы лучше всего оценили стоимость жизни в своем городе. Столица России набрала 5,7 баллов. Москвичи отмечают в качестве преимуществ «магазины с широким ассортиментом и адекватными ценами» и «дешевые рынки с хорошими продуктами». На втором и третьем месте расположились Санкт-Петербург и Тюмень. Жители городов оценили их на 5,7 и 5,6 баллов соответственно. В первую пятерку рейтинга также вошли Екатеринбург и Краснодар (5,6 и 5,5 баллов).

Аутсайдером рейтинга вновь стали Шахты Ростовской области (4,2 балла). Жители отметили, что в городе «слишком высокие цены на продукты».

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