Воронеж вошел в топ-30 городов России по комфортной стоимости жизни

Воронеж занял 28 место среди крупных городов России с самой комфортной стоимостью жизни, сообщили эксперты портала Domofond во вторник, 19 сентября. Аналитики попросили 258 тыс. жителей 100 городов оценить утверждение «Для комфортного проживания в моем районе хватает среднего ежемесячного дохода по моему городу» по 10-балльной шкале. Специалисты опросили 3,9 тыс. воронежцев. Большинство горожан оценили свои доходы на 5 баллов.

Жители Москвы лучше всего оценили стоимость жизни в своем городе. Столица России набрала 5,7 баллов. Москвичи отмечают в качестве преимуществ «магазины с широким ассортиментом и адекватными ценами» и «дешевые рынки с хорошими продуктами». На втором и третьем месте расположились Санкт-Петербург и Тюмень. Жители городов оценили их на 5,7 и 5,6 баллов соответственно. В первую пятерку рейтинга также вошли Екатеринбург и Краснодар (5,6 и 5,5 баллов).