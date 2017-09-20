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10:17 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавский фотограф покорил международное жюри

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Крупнейший международный фотоконкурс «EyeEm Photography Awards 2017» объявил финалистов этого года, всего было прислано 590 тысяч работ от 88 тысяч фотографов.

Жюри фотоконкурса скрупулезно отобрало 100 финалистов.

И, что любопытно, молдавский фотограф покорил жюри. Рамин Мазур из Кишинева стал победителем «EyeEm Photography Awards 2017» в номинации «Фотожурналист».

Члены жюри отметили кадр из серии Рамина Мазура «Процесс» по постановке «Гамлета» в тюрьме.

В 2016 году 11 заключенных, отбывающих пожизненный срок в тюрьме № 17 Резины, сыграли роли в знаменитой трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Пьесу поставил арт-центр «Колизей» и режиссер Луминица Цыку. В течение нескольких месяцев заключённые изучали искусство актёрского мастерства.

Рамин Мазур — молдавский фотограф-документалист, ранее уже получал престижные награды, например, в 2011 году получил главную премию в конкурсе «Youth Media Award», также в разделе «Фотожурналистика».

Кадр из серии Рамина Мазура «Процесс», документирующей постановку «Гамлета» в тюрьме Кадр из серии Рамина Мазура «Процесс», документирующей постановку «Гамлета» в тюрьме Кадр из серии Рамина Мазура «Процесс», документирующей постановку «Гамлета» в тюрьме Кадр из серии Рамина Мазура «Процесс», документирующей постановку «Гамлета» в тюрьме.

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