Молдавский фотограф покорил международное жюри

Жюри фотоконкурса скрупулезно отобрало 100 финалистов.

И, что любопытно, молдавский фотограф покорил жюри. Рамин Мазур из Кишинева стал победителем «EyeEm Photography Awards 2017» в номинации «Фотожурналист».

Члены жюри отметили кадр из серии Рамина Мазура «Процесс» по постановке «Гамлета» в тюрьме.

В 2016 году 11 заключенных, отбывающих пожизненный срок в тюрьме № 17 Резины, сыграли роли в знаменитой трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Пьесу поставил арт-центр «Колизей» и режиссер Луминица Цыку. В течение нескольких месяцев заключённые изучали искусство актёрского мастерства.

Рамин Мазур — молдавский фотограф-документалист, ранее уже получал престижные награды, например, в 2011 году получил главную премию в конкурсе «Youth Media Award», также в разделе «Фотожурналистика».