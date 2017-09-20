Минск назван самым популярным городом СНГ у туристов нынешней осенью

Агентство по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов составило рейтинг самых популярных городов СНГ для путешествий осенью нынешнего года. Помимо Минска, в первую десятку входят Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Алматы (Казахстан), Ташкент (Узбекистан), Ашхабад (Туркменистан), Киев (Украина), Кишинев (Молдова) и Бишкек (Кыргызстан).
По данным «ТурСтат», средний срок посещения Минска осенью туристами составляет 2,5 дня, на проживание они тратят $70 в сутки.
Самые дешевые города для туристов в СНГ — Бишкек и Кишинев, самые дорогие — Астана и Баку.