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10:13 (мск), источник: БЕЛТА

Минск назван самым популярным городом СНГ у туристов нынешней осенью

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск возглавляет рейтинг городов СНГ по популярности у туристов осенью 2017 года. Такие данные приведены аналитическим агентством «ТурСтат», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Агентство по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов составило рейтинг самых популярных городов СНГ для путешествий осенью нынешнего года. Помимо Минска, в первую десятку входят Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Алматы (Казахстан), Ташкент (Узбекистан), Ашхабад (Туркменистан), Киев (Украина), Кишинев (Молдова) и Бишкек (Кыргызстан).

По данным «ТурСтат», средний срок посещения Минска осенью туристами составляет 2,5 дня, на проживание они тратят $70 в сутки.

Самые дешевые города для туристов в СНГ — Бишкек и Кишинев, самые дорогие — Астана и Баку.

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