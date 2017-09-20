Городские легенды расскажут двери в Хабаровске

— Где-то жили поэты и писатели, музыканты, художники и другие деятели, о которых мы ничего не знаем, а их соседи могут рассказать интересные факты. Эти воспоминания превратятся в городские легенды, которые мы могли бы визуализировать на подъездных дверях и показывать туристам, да и самим хабаровчанам, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» продюсер городских проектов ЦПУ Евгений Мишталь. По его словам, хабаровчане смогут предложить визуализировать на подъездных дверях любого персонажа или событие, случившееся в стенах их дома. Главное, чтобы эти рисунки внесли штрих в образ и историю Хабаровска. Для этого горожанам нужно будет разместить свои рассказы на сайте. По задумке авторов, он станет полноценным ресурсом, хранящим городские истории. — Мы вместе с жильцами подумаем, как можно изобразить каждую из легенд, — говорит Евгений Мишталь. — Художники разработают эскизы, а сама работа не занимает много времени. Помочь художникам в реализации проектов смогут как сами жильцы, так и спонсоры, которых заинтересуют рассказы, размещённые на сайте. Как уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», роспись одной подъездной двери обходится от 5 до 20 тыс рублей.



Напомним, что сейчас художники работают над стрит-артом с графом Муравьёвым-Амурским, который украсил жилой дом на улице Ленина, а недавно завершили роспись первой металлической двери на ул. Калинина, 130.