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19:34 (мск), источник: Индикатор

Обнаружен водный «монстр» юрского периода

Ученые из Уппсальского университета обнаружили новый вид плезиозавра Arminisaurus schuberti, плававшего в океанах времен юрского периода 190 миллионов лет назад. С подробностями можно ознакомиться в журнале Alcheringa.

Источник: Joschua Knüppe/Uppsala University

Ископаемые останки были обнаружены в глиняном карьере недалеко от Билефельда в Германии. К сожалению, скелет плезиозавра разрушило горное оборудование. Теперь можно восстановить лишь 40% костей.

Палеонтолог-любитель Зигфрид Шуберт очистил кости и отправил их на исследование специалистам. Новый вид плезиозавра был назван в честь Шуберта и древнего германского вождя Арминия, который победил римские легионы в 9 году в Тевтобургском лесу.

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«Плезиозавры были одними из самых грозных морских хищников эпохи динозавров. Например, лиоплевродон с туловищем длиной 15 метров ничуть не уступает современным акулам», — сообщил автор исследования Свен Сакс.

Arminisaurus schuberti не такой крупный, его длина составляет около трех-четырех метров. Вероятно, хищник охотился на небольшую добычу, такую как рыба и кальмары. Сохранившаяся лопаточная кость характерна для плезиозавров мелового периода, который следовал за юрским периодом.

«До сегодняшнего момента почти не было известно сохранившихся окаменелостей плезиозавров, представляющих собой промежуточный этап эволюции между двумя периодами. Это делает останки очень важными», — отметил Свен Сакс.

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