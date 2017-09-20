Обнаружен водный «монстр» юрского периода

Источник: Joschua Knüppe/Uppsala University

Ископаемые останки были обнаружены в глиняном карьере недалеко от Билефельда в Германии. К сожалению, скелет плезиозавра разрушило горное оборудование. Теперь можно восстановить лишь 40% костей.

Палеонтолог-любитель Зигфрид Шуберт очистил кости и отправил их на исследование специалистам. Новый вид плезиозавра был назван в честь Шуберта и древнего германского вождя Арминия, который победил римские легионы в 9 году в Тевтобургском лесу.

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«Плезиозавры были одними из самых грозных морских хищников эпохи динозавров. Например, лиоплевродон с туловищем длиной 15 метров ничуть не уступает современным акулам», — сообщил автор исследования Свен Сакс.

Arminisaurus schuberti не такой крупный, его длина составляет около трех-четырех метров. Вероятно, хищник охотился на небольшую добычу, такую как рыба и кальмары. Сохранившаяся лопаточная кость характерна для плезиозавров мелового периода, который следовал за юрским периодом.