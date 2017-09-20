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13:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Вышел первый трейлер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»

В сети появился первый проморолик приключенческого боевика «Tomb Raider: Лара Крофт». Клип опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Лента расскажет о первой экспедиции Лары Крофт. Девушка собирается завершить начатое ее отцом археологическое исследование.

Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссером картины выступил Роар Утхауг. Главную роль исполнила Алисия Викандер. В фильме также снялись Доминик Уэст, Ханна Джон-Кэймен, Уолтон Гоггинс и Ник Фрост. Премьера намечена на март 2018 года.

19 сентября интернет-пользователи высмеяли постер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» из-за «вытянутой как у жирафа» шеи Викандер. Создателей ленты обвинили в неумелом использовании фотошопа.

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