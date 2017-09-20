Вышел первый трейлер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»
В сети появился первый проморолик приключенческого боевика «Tomb Raider: Лара Крофт». Клип опубликован на
В сети появился первый проморолик приключенческого боевика «Tomb Raider: Лара Крофт». Клип опубликован на
Лента расскажет о первой экспедиции Лары Крофт. Девушка собирается завершить начатое ее отцом археологическое исследование.
Режиссером картины выступил Роар Утхауг. Главную роль исполнила Алисия Викандер. В фильме также снялись Доминик Уэст, Ханна
19 сентября