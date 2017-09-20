Запоздалую апелляцию подал адвокат хабаровской живодерки Савченко

Источник: AP 2017

Адвокат хабаровчанки Алены Савченко — одной из осужденных по «живодерскому» делу — обратился в суд с апелляционной жалобой в понедельник, 18 сентября. К тому времени срок подачи апелляций уже вышел. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал помощник председателя Индустриального районного суда Александр Маслов.

По словам собеседника, крайним сроком для обжалования приговора было 5 сентября. За день до этой даты апелляции успели подать защитники двух осужденных — Алины Орловой и Виктора Смышляева. Запоздалую жалобу Савченко судья, возможно, не признает законной, однако на исход процесса это не повлияет: дело будут пересматривать в отношении всех фигурантов.

«[Подсудимые] признали свою вину, поэтому речь на пересмотре дела будет идти только о смягчении наказания, а не пунктов обвинения. Сейчас все обращения приняты в производство. Судья должен определить срок для подачи комментариев и возражений от участвующих сторон. Затем дело отправится в Хабаровский краевой суд», — рассказал помощник председателя Индустриального райсуда.

Александр Маслов добавил, что на этой неделе в суд вышестоящей инстанции дело не уйдет.

«Так как теперь обжаловать приговор хотят все осужденные, наш суд примет по ним решение нескоро. Возможно, даже не на следующей неделе», — рассказал собеседник.