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10:29 (мск), источник: Tengrinews

Синоптики рассказали, когда начнется похолодание

После осеннего равноденствия в Казахстан придут осадки и начнется стабильное похолодание, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Tengrinews

22 сентября — день осеннего равноденствия. С этого времени день становится короче ночи, заканчивается астрономическое лето и начинается астрономическая осень.

«Осеннюю погоду уже почувствовали жители северных областей Казахстана. Холодный арктический фронт, перемещаясь с районов Западной Сибири, будет вызывать осадки и дальнейшее похолодание сначала в северных, затем в центральных и восточных областях. До южных и юго-восточных областей он доберется в субботу и принесет с собой дожди и резкое понижение температуры воздуха», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали теплый сентябрь. Температура может повышаться до 30−35 градусов в первой и во второй декадах. В третьей декаде возможно понижение температуры днем до 17−22 градусов тепла. Количество осадков ожидается больше нормы.

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