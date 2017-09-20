Синоптики рассказали, когда начнется похолодание

22 сентября — день осеннего равноденствия. С этого времени день становится короче ночи, заканчивается астрономическое лето и начинается астрономическая осень.

«Осеннюю погоду уже почувствовали жители северных областей Казахстана. Холодный арктический фронт, перемещаясь с районов Западной Сибири, будет вызывать осадки и дальнейшее похолодание сначала в северных, затем в центральных и восточных областях. До южных и юго-восточных областей он доберется в субботу и принесет с собой дожди и резкое понижение температуры воздуха», — говорится в сообщении.