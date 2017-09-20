Синоптики рассказали, когда начнется похолодание
После осеннего равноденствия в Казахстан придут осадки и начнется стабильное похолодание, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
После осеннего равноденствия в Казахстан придут осадки и начнется стабильное похолодание, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
22 сентября — день осеннего равноденствия. С этого времени день становится короче ночи, заканчивается астрономическое лето и начинается астрономическая осень.
«Осеннюю погоду уже почувствовали жители северных областей Казахстана. Холодный арктический фронт, перемещаясь с районов Западной Сибири, будет вызывать осадки и дальнейшее похолодание сначала в северных, затем в центральных и восточных областях. До южных и
Напомним, ранее синоптики прогнозировали теплый сентябрь. Температура может повышаться до 30−35 градусов в первой и во второй декадах. В третьей декаде возможно понижение температуры днем до 17−22 градусов тепла. Количество осадков ожидается больше нормы.