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11:29 (мск), источник: Newslab.ru

Обманутые дольщики разбили палатки у краевого правительства

Красноярские дольщики разбили еще один палаточный лагерь в знак протеста против игнорирования властями их проблем. На этот раз прямо напротив правительства Красноярского края.

На такой шаг сегодня пошли инвесторы строительства комплекса «Нойланд-Черемушки» на ул. Шевченко, которые уже два года не могут получить своих квартир. Строит этот комплекс компания «Монтаж-Строй», основным учредителем которой, по данным системы «Контур. Фокус», является Павел Носовко, владеющий еще несколькими красноярскими компаниями, в том числе и строительными.

«Мы испробовали все способы получить свои квартиры, которые предусмотрены законом, — говорит представитель дольщиков Мадина Ряжева, — встречались с чиновниками, даже с губернатором, но дальше слов дело не идет».

На сегодняшний день, дольщиками «Монтаж-Строя» по домам на Шевченко является порядка 500 человек, которые в общей сложности уже заплатили компании около 1 млрд рублей.

«То, что сегодня предлагает власть, — говорит Ряжева, — вряд ли поможет решить нашу проблему. Дорожные карты, которые они разработали по долевым долгостроям, не выдерживают никакой критики. К нам же не прислушиваются и с нашими нуждами не считаются. Это и заставило нас встать палаточным лагерем напротив администрации».

На данный момент дольщики разбили две палатки, в которых живет 10 человек. Однако Ряжева не исключает, что к ним присоединятся и другие инвесторы этих домов.

«Будем стоять и ночевать здесь, пока нас не услышат, — говорит активистка, — если, конечно, нас не выгонят».

Это не первый раз, когда обманутых дольщиков в Красноярске, доводят до столь радикальных шагов. Летом этого года инвесторы дома на ул. Грунтовая, 28а также встали палаточным лагерем вдоль дороги у своего дома, требуя наконец-то решить их проблемы. А один из них, даже объявил голодовку. Сняли они палатки только пару недель назад, решив, по их словам, «в последний раз поверить власти».

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