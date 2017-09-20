Опасного больного в Хабаровском крае отправили на принудительное лечение
Житель поселка Солнечный от обследования уклонялся.
Житель поселка Солнечный от обследования уклонялся.
Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.
Прокуратура Солнечного района Хабаровского края через суд добилась принудительной госпитализации больного открытой формой туберкулеза. Мужчина не являлся на прием к врачу, от обследования отказывался, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.
В ходе проверки установлено, что житель п. Солнечного, имея диагноз «инфильтративный туберкулез левого легкого», от назначенного лечения и обследования уклоняется, к
Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие
В связи с тем, что гражданин, страдая опасным для окружающих заболеванием, неоднократно нарушает
По результатам рассмотрения исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Больной открытой формой туберкулеза принудительно помещен в противотуберкулезный диспансер на лечение.