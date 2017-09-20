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11:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Опасного больного в Хабаровском крае отправили на принудительное лечение

Житель поселка Солнечный от обследования уклонялся.

Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.

Прокуратура Солнечного района Хабаровского края через суд добилась принудительной госпитализации больного открытой формой туберкулеза. Мужчина не являлся на прием к врачу, от обследования отказывался, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что житель п. Солнечного, имея диагноз «инфильтративный туберкулез левого легкого», от назначенного лечения и обследования уклоняется, к врачу-фтизиатру не является, на приглашения медицинских работников не реагирует.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования, госпитализируются в медицинские противотуберкулезные организации на основании решения суда.

В связи с тем, что гражданин, страдая опасным для окружающих заболеванием, неоднократно нарушает санитарно-противоэпидемический режим, умышлено уклоняется от лечения туберкулеза, прокурор района в суд направил исковое заявление о принудительной его госпитализации в КГБУЗ «Межрайонный противотуберкулезный диспансер г. Комсомольска-на-Амуре».

По результатам рассмотрения исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Больной открытой формой туберкулеза принудительно помещен в противотуберкулезный диспансер на лечение.

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