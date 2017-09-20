Опасного больного в Хабаровском крае отправили на принудительное лечение

Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.

Прокуратура Солнечного района Хабаровского края через суд добилась принудительной госпитализации больного открытой формой туберкулеза. Мужчина не являлся на прием к врачу, от обследования отказывался, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что житель п. Солнечного, имея диагноз «инфильтративный туберкулез левого легкого», от назначенного лечения и обследования уклоняется, к врачу-фтизиатру не является, на приглашения медицинских работников не реагирует.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования, госпитализируются в медицинские противотуберкулезные организации на основании решения суда.

В связи с тем, что гражданин, страдая опасным для окружающих заболеванием, неоднократно нарушает санитарно-противоэпидемический режим, умышлено уклоняется от лечения туберкулеза, прокурор района в суд направил исковое заявление о принудительной его госпитализации в КГБУЗ «Межрайонный противотуберкулезный диспансер г. Комсомольска-на-Амуре».