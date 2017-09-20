Три горнолыжных спуска построят в новой Москве

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«Принято решение о размещении на присоединенных территориях лыжных спусков. Сейчас готовим концепцию трех спортивных комплексов в ТиНАО. Один из них разместится вдоль дороги Солнцево — Бутово — Видное, между Киевским и Калужским шоссе, второй — в Краснопахорском парке, а третий — рядом с Центральной кольцевой автодорогой и Варшавским шоссе. Там есть большой городской земельный участок», — сообщил Жидкин интервью газете «Вечерняя Москва».

По его словам, в ТиНАО реализуется большое количество проектов по строительству дорог и метро. Изымаемый грунт решено не утилизировать, а перевозить на конкретные территории, где и будут созданы лыжные спуски.

Он отметил, что открытие спусков запланировано через пару лет.