Тепло в квартиры должников в Петербурге поступит в последнюю очередь
Периодическое протапливание в Северной столице начнется уже 20 сентября.
Периодическое протапливание в Северной столице начнется уже 20 сентября.
В квартиры петербуржцев, имеющих задолженность за услуги ЖКХ, дадут отопление позже всех, передает DP.RU. Об этом заявили накануне в ГУП ТЭК СПб.
По словам представителей ведомства, прежде всего тепло поступит в социальные учреждения — школы и поликлиники — а затем и в квартиры людей, которые своевременно вносили оплату за коммунальные услуги. Батареи должников станут горячими в последнюю очередь.
Напомним, периодическое протапливание в Петербурге начнется 20 сентября, а в конце текущего месяца или начале октября, в зависимости от среднесуточных температур, тепло будет подаваться в дома на постоянной основе.