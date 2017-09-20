Тепло в квартиры должников в Петербурге поступит в последнюю очередь

Источник: РИА "Новости"

В квартиры петербуржцев, имеющих задолженность за услуги ЖКХ, дадут отопление позже всех, передает DP.RU. Об этом заявили накануне в ГУП ТЭК СПб.

По словам представителей ведомства, прежде всего тепло поступит в социальные учреждения — школы и поликлиники — а затем и в квартиры людей, которые своевременно вносили оплату за коммунальные услуги. Батареи должников станут горячими в последнюю очередь.

По состоянию на август 2017 год петербуржцы задолжали в общей сложности 8,2 миллиарда рублей.