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11:39 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Тепло в квартиры должников в Петербурге поступит в последнюю очередь

Периодическое протапливание в Северной столице начнется уже 20 сентября.

Источник: РИА "Новости"

В квартиры петербуржцев, имеющих задолженность за услуги ЖКХ, дадут отопление позже всех, передает DP.RU. Об этом заявили накануне в ГУП ТЭК СПб.

По словам представителей ведомства, прежде всего тепло поступит в социальные учреждения — школы и поликлиники — а затем и в квартиры людей, которые своевременно вносили оплату за коммунальные услуги. Батареи должников станут горячими в последнюю очередь.

По состоянию на август 2017 год петербуржцы задолжали в общей сложности 8,2 миллиарда рублей.

Напомним, периодическое протапливание в Петербурге начнется 20 сентября, а в конце текущего месяца или начале октября, в зависимости от среднесуточных температур, тепло будет подаваться в дома на постоянной основе.

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