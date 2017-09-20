Переменчивая погода ожидается в Приморье в предстоящие выходные дни

В воскресенье на большей части края гребень антициклона обусловит погоду без осадков, небольшие дожди возможны лишь на севере края. Ночной фон температур воздуха будет в пределах +4…+16 °С. Дневных +18…+26 °С, в воскресенье на 2−4 градуса выше.