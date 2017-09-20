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11:35 (мск), источник: Вести Приморье

Переменчивая погода ожидается в Приморье в предстоящие выходные дни

В субботу, 23 сентября, над Приморьем пройдут фронтальные разделы, местами ожидаются кратковременные дожди, — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 78% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

В воскресенье на большей части края гребень антициклона обусловит погоду без осадков, небольшие дожди возможны лишь на севере края. Ночной фон температур воздуха будет в пределах +4…+16 °С. Дневных +18…+26 °С, в воскресенье на 2−4 градуса выше.

Во Владивостоке в субботу ночью пройдёт дождь, днём прояснит. Ночные температуры воздуха не опустятся ниже +14…+17 °С. Днём воздух прогреется до +20…+22 °С, воскресный день будет ещё на 1−2 градуса теплее.

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