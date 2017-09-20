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11:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полицейские наградили таксиста, помогшего задержать виновника смертельного ДТП в Линево

Сегодня в областной ГИБДД наградили таксиста. Мужчина помог правоохранителям задержать виновных в страшном ДТП.

Напомним, 11 сентября в Линево трое подростков на жигулях сбили дедушку, который переходил дорогу по зебре. Около 20 метров протащили его по асфальту. Мужчина скончался. Таксист, который все это видел, не раздумывая кинулся в погоню. Чтобы догнать злоумышленников, ему пришлось ехать по «встречке». Сегодня за проявленную гражданскую позицию и помощь в раскрытии преступления Владимиру Олину в торжественной обстановке, перед офицерским составом ГИБДД вручили благодарственное письмо и почетный знак.

Из Линево в Новосибирск за наградой сегодня Владимира привез друг. Машина героя — в ремонте — во время погони, таксист не пожалел свой автомобиль и пошел на таран жигулей, в которых пытались скрыться подростки. Однако, свои деньги на восстановление авто тратить не пришлось. Помощь пришла от тех, кого поступок Владимира восхитил. Они высылали деньги и сообщения со словами поддержки.

Владимир Олин, таксист: «Люди со всей России присылали деньги. Самое далекое — Магадан, Тюмень, Питер, Омск, Москва, я даже не успевал все читать».

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