Полицейские наградили таксиста, помогшего задержать виновника смертельного ДТП в Линево

Напомним, 11 сентября в Линево трое подростков на жигулях сбили дедушку, который переходил дорогу по зебре. Около 20 метров протащили его по асфальту. Мужчина скончался. Таксист, который все это видел, не раздумывая кинулся в погоню. Чтобы догнать злоумышленников, ему пришлось ехать по «встречке». Сегодня за проявленную гражданскую позицию и помощь в раскрытии преступления Владимиру Олину в торжественной обстановке, перед офицерским составом ГИБДД вручили благодарственное письмо и почетный знак.

Из Линево в Новосибирск за наградой сегодня Владимира привез друг. Машина героя — в ремонте — во время погони, таксист не пожалел свой автомобиль и пошел на таран жигулей, в которых пытались скрыться подростки. Однако, свои деньги на восстановление авто тратить не пришлось. Помощь пришла от тех, кого поступок Владимира восхитил. Они высылали деньги и сообщения со словами поддержки.