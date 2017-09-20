В Омском районе предвещают катастрофы из-за непогоды

«Ввиду процесса износа и старения на объектах ЖКХ района имеет место предпосылка к возникновению производственных аварий и катастроф. Под угрозой находится жизнедеятельность производств, жилых домов и животноводческих ферм», — говорится в сообщении администрации.

По данным Омского гидрометцентра, в ближайшие дни в Омской области заметно похолодает, и уже к выходным температура упадет ниже ноля. Ночные заморозки прогнозируются уже с пятницы, 22 сентября.