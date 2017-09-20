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11:31 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимские туристы вылетели на отдых в Турцию после 30 часов ожидания

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. После 30 часов ожидания уфимские туристы вылетели на отдых в Турцию.

Источник: Башинформ

«Самолет вылетел в 10.20 по местному времени, — сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Международного аэропорта «Уфа».

Вылет самолета из Уфы в Анталью был назначен на 04.10 19 сентября. Однако рейс авиакомпании Turkish Airlines был задержан из-за неисправности воздушного судна.

В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание, после чего туристов разместили в уфимских гостиницах — «Атола» и «Holiday Inn».

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