Уфимские туристы вылетели на отдых в Турцию после 30 часов ожидания

Источник: Башинформ

«Самолет вылетел в 10.20 по местному времени, — сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Международного аэропорта «Уфа».

Вылет самолета из Уфы в Анталью был назначен на 04.10 19 сентября. Однако рейс авиакомпании Turkish Airlines был задержан из-за неисправности воздушного судна.