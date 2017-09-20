Масштабные учения с привлечением минобороны и МЧС пройдут на Ростовской АЭС

«Это самое масштабное тренировочное мероприятие в году с участием персонала, группы оказания экстренной помощи атомным станциям, а также с привлечением органов местного самоуправления и тяжелой, специализированной техники МЧС и Минобороны. Также на них ожидается присутствие иностранных наблюдателей и СМИ», — говорится в сообщении.