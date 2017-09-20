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11:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Масштабные учения с привлечением минобороны и МЧС пройдут на Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС с 20 по 22 сентября пройдут масштабные противоаварийные учения, в которым примут участия силы министерства обороны и МЧС, об этом сообщает пресс-служба Ростовской АЭС.

«Это самое масштабное тренировочное мероприятие в году с участием персонала, группы оказания экстренной помощи атомным станциям, а также с привлечением органов местного самоуправления и тяжелой, специализированной техники МЧС и Минобороны. Также на них ожидается присутствие иностранных наблюдателей и СМИ», — говорится в сообщении.

Участники учений отработают практические навыки и готовность к действиям в условиях нештатной ситуации и ликвидации ЧС, в том числе укрытие в защитных сооружения и эвакуацию персонала АЭС. Энергоблоки Ростовской АЭС во время учений будут эксплуатироваться в штатном режиме.

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