Праздник улицы Даниловского состоится в Краснофлотском районе Хабаровска
Мероприятие пройдёт 22 сентября.
Мероприятие пройдёт 22 сентября.
Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.
Жителей Хабаровска приглашают на праздник улицы Даниловского. Мероприятие пройдёт 22 сентября в 16 часов во дворе домов № 30 и № 6 по улице Даниловского, сообщили ИА AmurMedia в
Праздник проводится при участии районной ветеранской организации, Тихоокеанского государственного университета и комитета по управлению Краснофлотским районом городской администрации. Профессор Михаил Павлович Даниловский — первый ректор Хабаровского
Праздник улицы Даниловского проводится в Краснофлотском районе ежегодно. На мероприятии специалисты комитета проведут для жителей жилмассивов консультации по социальным вопросам. Для гостей также готовят развлекательную программу. Будут работать различные