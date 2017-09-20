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11:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Праздник улицы Даниловского состоится в Краснофлотском районе Хабаровска

Мероприятие пройдёт 22 сентября.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.

Жителей Хабаровска приглашают на праздник улицы Даниловского. Мероприятие пройдёт 22 сентября в 16 часов во дворе домов № 30 и № 6 по улице Даниловского, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Праздник проводится при участии районной ветеранской организации, Тихоокеанского государственного университета и комитета по управлению Краснофлотским районом городской администрации. Профессор Михаил Павлович Даниловский — первый ректор Хабаровского автомобильно-дорожного института, ныне ТОГУ, почётный гражданин Хабаровска, участник Великой Отечественной войны.

Праздник улицы Даниловского проводится в Краснофлотском районе ежегодно. На мероприятии специалисты комитета проведут для жителей жилмассивов консультации по социальным вопросам. Для гостей также готовят развлекательную программу. Будут работать различные мастер-классы, волонтёрские отряды автодорожного и машиностроительного техникумов готовят для детей игровую программу, запланировано выступление творческих коллективов техникумов и Тихоокеанского госуниверситета.

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