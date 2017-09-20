Праздник улицы Даниловского состоится в Краснофлотском районе Хабаровска

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.

Жителей Хабаровска приглашают на праздник улицы Даниловского. Мероприятие пройдёт 22 сентября в 16 часов во дворе домов № 30 и № 6 по улице Даниловского, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Праздник проводится при участии районной ветеранской организации, Тихоокеанского государственного университета и комитета по управлению Краснофлотским районом городской администрации. Профессор Михаил Павлович Даниловский — первый ректор Хабаровского автомобильно-дорожного института, ныне ТОГУ, почётный гражданин Хабаровска, участник Великой Отечественной войны.