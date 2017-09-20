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11:46 (мск), источник: "Российская газета"

Все секреты «Арматы» собрали в одном видео

В Сети появилось видео, посвященное новейшему российскому танку Т-14 «Армата».

В эффектном 90-секундном ролике, снятом телеканалом «Звезда» и выложенном на YouTube, рассказывается об основных преимуществах этой техники.

Как отмечается на видео, Т-14 является первым в мире танком с необитаемой башней, а выживаемость экипажа обеспечивает герметичная бронекапсула, в которой находятся танкисты.

«Армата», выпускаемая на «Уралвагонозаводе», может передвигаться по шоссе со скоростью до 90 километров в час и с запасом хода до 500 километров. Такие показатели являются рекордными для танков подобного класса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впечатляет и 125-милимитровая пушка Т-14 с дальностью стрельбы до семи километров и скорострельностью до 15 выстрелов в минуту. При этом танк малозаметен в инфракрасном, радио- и магнитном диапазонах, и способен «ослеплять» вражеские ракеты мультиспектральными завесами и электромагнитным оружием, что снижает уязвимость бронетехники перед ПТУР противника.

От вражеских ракет и снарядов танк надежно оберегает также активная защита «Афганит» и динамическая защита «Малахит». Благодаря этому комплексу «Армата» практически полностью защищена от РПГ.

В ролике отмечается, что до 2020 года в войска поступит 100 танков Т-14.

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