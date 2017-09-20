Синоптики пообещали на неделе дожди со снегом
Погода с сегодняшнего дня улучшится, сообщил «Российской газете» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
Погода с сегодняшнего дня улучшится, сообщил «Российской газете» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
В Москве и Подмосковье после холодного вторника снова потеплеет, сегодня без осадков, кратковременный дождь возможен только в четверг. Днем в среду 16−18 градусов, в четверг на градус выше. И такая погода продержится до конца недели. Это на 3−4 градуса выше нормы.
В целом в центральных областях погода без осадков, днем 14−20 градусов.
На
Теплая погода держится в Черноземье (18−23 градуса), Приволжском регионе (15−20 градусов) и южном округе (27−30 градусов). Правда, в Приволжском округе ночью возможны заморозки до — 1 градуса.
Прохладно на Урале. На севере дождь со снегом. Ночью 0 — +5, днем от 7 до 12 градусов.
В Челябинской области сильные дожди с грозами. В течение ближайших двух дней они пройдут также и в Свердловской области. В ночь на 21-е сентября в горных районах области заморозки до — 3 градусов.
Сильные дожди с грозами и в центральных районах Красноярского края. А в Тыве дождь со снегом и ветер до 20 метров в секунду. В южных районах Хакасии и Красноярского края
Сильные осадки в середине недели в Иркутской области. У Байкала днем 8−13 градусов, к концу рабочей недели дожди уже возможны с мокрым снегом.
На Дальнем Востоке еще не утихает ветер после визита тайфуна. На побережье Камчатки он может достигать 27 метров в секунду. Таким же он будет на побережье Якутии. Ветреная погода в Приморье, на севере Хабаровского края и побережье Чукотки. В центральных районах Мурманской области заморозки до — 4 градусов.