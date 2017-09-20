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11:53 (мск), источник: "Российская газета"

Синоптики пообещали на неделе дожди со снегом

Погода с сегодняшнего дня улучшится, сообщил «Российской газете» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

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Источник: Reuters

В Москве и Подмосковье после холодного вторника снова потеплеет, сегодня без осадков, кратковременный дождь возможен только в четверг. Днем в среду 16−18 градусов, в четверг на градус выше. И такая погода продержится до конца недели. Это на 3−4 градуса выше нормы.

В целом в центральных областях погода без осадков, днем 14−20 градусов.

На северо-западе сегодня погода с сильным дождем, особенно на юге Коми. Температура днем 13−18 градусов. В Коми прохладнее, ночью до -1 градуса, днем 7−12 градусов.

Теплая погода держится в Черноземье (18−23 градуса), Приволжском регионе (15−20 градусов) и южном округе (27−30 градусов). Правда, в Приволжском округе ночью возможны заморозки до — 1 градуса.

Прохладно на Урале. На севере дождь со снегом. Ночью 0 — +5, днем от 7 до 12 градусов.

В Челябинской области сильные дожди с грозами. В течение ближайших двух дней они пройдут также и в Свердловской области. В ночь на 21-е сентября в горных районах области заморозки до — 3 градусов.

Сильные дожди с грозами и в центральных районах Красноярского края. А в Тыве дождь со снегом и ветер до 20 метров в секунду. В южных районах Хакасии и Красноярского края 20—21 сентября дожди в горах с мокрым снегом. В Сибири прохладно, ночью от 1−5 тепла, днем от 5 до 10 градусов. На юге Тюменской области заморозки до — 6 градусов.

Сильные осадки в середине недели в Иркутской области. У Байкала днем 8−13 градусов, к концу рабочей недели дожди уже возможны с мокрым снегом.

На Дальнем Востоке еще не утихает ветер после визита тайфуна. На побережье Камчатки он может достигать 27 метров в секунду. Таким же он будет на побережье Якутии. Ветреная погода в Приморье, на севере Хабаровского края и побережье Чукотки. В центральных районах Мурманской области заморозки до — 4 градусов.

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