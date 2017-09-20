Уфимцы поддержали флешмоб «Я не алкаш»
Акцию запустили в соцсети после заявления известного социолога.
Акцию запустили в соцсети после заявления известного социолога.
Недавно в программе «Время покажет» на Первом канале прозвучало интересное заявление социолога Ольги Крыштановской:
— Причины у инвалидности разные, но самая главная — пьяное зачатие. Тот случай, когда сбой дает ДНК, мутации
После этого в соцсетях начали активно спорить насчет причин рождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители таких ребят запустили стихийный флешмоб «Я не алкаш»: в постах они рассказывают истории своих семей.
— Больше всего меня задело не то, что мы, мамы, должны бороться со стереотипом, что мы алкашки, — поделилась с телеканалом «Вся Уфа» уфимка Елена Воробьева, мать