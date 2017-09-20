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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимцы поддержали флешмоб «Я не алкаш»

Акцию запустили в соцсети после заявления известного социолога.

Недавно в программе «Время покажет» на Первом канале прозвучало интересное заявление социолога Ольги Крыштановской:

— Причины у инвалидности разные, но самая главная — пьяное зачатие. Тот случай, когда сбой дает ДНК, мутации какие-то — это доля процента. В основном это пьяные семьи.

После этого в соцсетях начали активно спорить насчет причин рождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители таких ребят запустили стихийный флешмоб «Я не алкаш»: в постах они рассказывают истории своих семей.

— Больше всего меня задело не то, что мы, мамы, должны бороться со стереотипом, что мы алкашки, — поделилась с телеканалом «Вся Уфа» уфимка Елена Воробьева, мать сестер-близняшек с диагнозом ДЦП. — Я сама являюсь волонтером в приютах и в детдомах, вижу детей из этих неблагополучных семей. Дети адекватные, здоровые — а их родители уже обрекли на то, что они должны рождаться какими-то уродами. Меня больше задело это.

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