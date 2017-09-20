Уфимцы поддержали флешмоб «Я не алкаш»

— Больше всего меня задело не то, что мы, мамы, должны бороться со стереотипом, что мы алкашки, — поделилась с телеканалом «Вся Уфа» уфимка Елена Воробьева, мать сестер-близняшек с диагнозом ДЦП. — Я сама являюсь волонтером в приютах и в детдомах, вижу детей из этих неблагополучных семей. Дети адекватные, здоровые — а их родители уже обрекли на то, что они должны рождаться какими-то уродами. Меня больше задело это.