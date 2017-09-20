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11:56 (мск), источник: Newtimes.kz

Скандалы с учебниками в Казахстане дошли до депутатов

После скандалов с новыми учебниками депутаты мажилиса задумались об оптимизации центра «Учебник», который несет ответственность за качество издаваемой в РК школьной литературы, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Депутат мажилиса Ирина Смирнова в своем запросе на имя премьера отмечает, что на повышение качества учебников из бюджета в 2015 году выделили около 10 миллиардов тенге, в 2016-м 19 миллиардов и 27 миллиардов тенге в этом году.

«Министерство образовании и науки каждый год рапортует об огромной работе по усовершенствованию школьных учебников. Проходят заседания, проводятся симпозиумы, работают авторские коллективы. Средства осваиваются в полном объеме. Однако на качество учебников это никак не влияет», ― заявила депутат.

По ее словам, серьезные нарекания есть к работе республиканского научно-практического Центра «Учебник».

«Центр утверждает, что не несет ответственность за качество учебников, перекладывая её то на издателей, то на МОН РК, то на авторов, а то и на “остановившихся” в развитии, “застрявших в прошлом” граждан. Так все же, какую ответственность за качество издаваемой учебной литературы несет Центр “Учебник”? Если никакой, не стоит ли его оптимизировать?» ― отметила депутат.

При этом Ирина Смирнова отмечает, что экспертная деятельность центра «Учебник» относится к сфере «с высокой степенью коррупционных рисков». Не истекает ли отсюда необходимость своевременной и частой ротации руководителей этого учреждения, задается вопросом депутат.

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