Застройщиков проблемного ЖК «Ванино» объявили в розыск
По предварительным данным, руководители находятся в Эстонии, на родине.
По предварительным данным, руководители находятся в Эстонии, на родине.
Руководители фирмы «Тареал», застройщика проблемного жилого комплекса «Ванино», объявлены в розыск.
Троих граждан Эстонии, Игоря Израэляна, Дениса Вястрика и Игоря Клещенка, ищут в рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства.
Да и по истечении срока дома достраивать не спешили. А согласно данным полиции, руководители «Тареала» похитили деньги дольщиков.
Как сообщает портал «Санкт-Петербург.ру», ранее стало известно, что обманутые дольщики пикетируют эстонское посольство в Петербурге, а бизнесмены общаются с недовольными через адвокатов. Сами же находятся у себя на родине.
Напомним, строительство ЖК «Ванино» началось в Ломоносовском районе в 2011 году. По решению суда работы приостановили, а