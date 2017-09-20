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12:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Застройщиков проблемного ЖК «Ванино» объявили в розыск

По предварительным данным, руководители находятся в Эстонии, на родине.

Руководители фирмы «Тареал», застройщика проблемного жилого комплекса «Ванино», объявлены в розыск.

Троих граждан Эстонии, Игоря Израэляна, Дениса Вястрика и Игоря Клещенка, ищут в рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства.

По версии следствия, подозреваемые заключили договоры с гражданами и обязались построить дома в Ломоносовском районе. Но в срок свои обязательства не выполнили.

Да и по истечении срока дома достраивать не спешили. А согласно данным полиции, руководители «Тареала» похитили деньги дольщиков.

Как сообщает портал «Санкт-Петербург.ру», ранее стало известно, что обманутые дольщики пикетируют эстонское посольство в Петербурге, а бизнесмены общаются с недовольными через адвокатов. Сами же находятся у себя на родине.

Напомним, строительство ЖК «Ванино» началось в Ломоносовском районе в 2011 году. По решению суда работы приостановили, а компания-застройщик стала фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве.

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