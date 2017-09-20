Жители Иркутской области накопили 40 тонн монет за 2017 год

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутской области, не используя монеты для платежей, накопили их 40 тонн за 2017 год. В среднем на одного жителя Иркутской области приходится 440 монет разных номиналов. Так, в первом полугодии 2017 года отделение Иркутск Банка России выпустило в наличный оборот монет на сумму 53 млн рублей, но вернулась только пятая часть. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Центробанка.

Монеты должны служить по 20−30 лет, но они быстро выводятся из оборота, поскольку люди не используют их для платежей, а организации отказываются их принимать.

«Возвращается до четверти выпущенных пяти и десятирублевых монет и только 2% 10-копеечных монет. В результате за год у жителей Иркутской области осталось на руках 40 тонн металлических денег. Отказ в приеме разменной монеты противоречит законодательству, нарушает законные права граждан и может служить основанием для привлечения к административной ответственности», — прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Сергей Андреев.

Монеты всех номиналов, равно как и банкноты Банка России, являются законным средством наличного платежа в России и обязательны к приему при осуществлении всех видов платежей. Поэтому все учреждения, организации и банки обязаны принимать от населения монеты во все виды платежей. Монеты нужно использовать при совершении покупок, в расчетах. Накопившуюся мелочь также можно обменять в любой кредитной организации на денежные знаки более высоких номиналов, предварительно выяснив условия и тарифы.

Если монеты отказывается принимать банк, то обращение необходимо направить в Банк России через «Интернет-приемную» на официальном сайте. Также жители Иркутской области могут письменно обратиться в Отделение Иркутск Банка России по адресу: улица Ленина, 16. В остальных случаях с жалобой на отказ принять монеты в качестве средства платежа необходимо обращаться в территориальные подразделения Роспотребнадзора.