В ДВФУ опровергли информацию о ржавой воде на Русском

Источник: AP 2017

В пресс-службе ДВФУ прокомментировали ситуацию с грязной водой, которая поступала в здания кампуса, сообщает РИА «Восток-Медиа». Представители вуза отрицают, что данные факты вообще имели место быть.

Дальневосточный федеральный университет прокомментировал заявление городской прокуратуры по поводу ржавой воды в кампусе. На днях представители ведомства сообщили о том, что студенты и преподаватели, живущие в общежитиях вуза, жаловались на ржавую мутную воду из кранов. Многочисленные обращения стали поводом для ведомственной проверки, по итогам которой завели несколько административных дел. Ответственными за ситуацию в прокуратуре назвали управляющую компанию «ФРАГРА» и Дальневосточную энергетическую управляющую компанию (ДВЭУК). Как сообщила старший помощник краевого прокурора Елена Телегина, сейчас ситуацию удалось исправить.

Между тем, в пресс-службе вуза вообще отрицают факт проблем с водой в зданиях кампуса. В ДВФУ сообщают, что в конце августа специалисты «Примводоканала» и приморского управления Роспотребнадзора провели проверку качества воды в кампусе. Никаких нарушений санитарных норм они не зафиксировали. Проблем с водой в вузе нет и сейчас.

«С 24 августа водовод, по которому в кампус подаётся вода с материковой части Владивостока, работает в опытном режиме. Об этом университету сообщили в «Примводоканале». Помимо этого, вода поступает в кампус через опреснительную станцию, — рассказали в пресс-службе ДВФУ.