В ДВФУ опровергли информацию о ржавой воде на Русском
Представители университета заявили, что никаких проблем на острове нет.
Представители университета заявили, что никаких проблем на острове нет.
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Дальневосточный федеральный университет прокомментировал заявление городской прокуратуры по поводу ржавой воды в кампусе. На днях представители ведомства сообщили о том, что студенты и преподаватели, живущие в общежитиях вуза, жаловались на ржавую мутную воду из кранов. Многочисленные обращения стали поводом для ведомственной проверки, по итогам которой завели несколько административных дел. Ответственными за ситуацию в прокуратуре назвали управляющую компанию «ФРАГРА» и Дальневосточную энергетическую управляющую компанию (ДВЭУК). Как сообщила старший помощник краевого прокурора Елена Телегина, сейчас ситуацию удалось исправить.
Между тем, в
«С 24 августа водовод, по которому в кампус подаётся вода с материковой части Владивостока, работает в опытном режиме. Об этом университету сообщили в «Примводоканале». Помимо этого, вода поступает в кампус через опреснительную станцию, — рассказали в
Возникшую ситуацию в ближайшее время собираются прокомментировать в ДВЭУК и «Примводоканале».