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12:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы увидят «Матильду» на месяц раньше российской премьеры

Скандальную картину Алексея Учителя о романе русского царя и балерины покажут 22 сентября в кинотеатре «Люксор», об это сообщил «Вестям» управляющий кинотеатром Александр Береснев.

Новосибирцы увидят «Матильду» на месяц раньше российской премьеры. Фильм режиссера Алексея Учителя покажут всего один раз, рассказал «Вестям» управляющий кинотеатром Александр Береснев.

Посмотреть картину можно будет в кинотеатре «Люксор» 22 сентября. Билеты уже поступили в продажу — их стоимость варьируется от 350 до 750 рублей.

«Нам удалось достигнуть договоренности с кинокомпанией вчера вечером, поэтому показ состоится», — пояснил Александр Береснев.

Всероссийская премьера картины намечена на 26 октября. .

Ранее сообщалось, что члены Совета по культуре при общественной организации «Всемирный Русский народный собор» рекомендовали новосибирцам воздержаться от просмотра фильма «Матильда».

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