Новосибирцы увидят «Матильду» на месяц раньше российской премьеры. Фильм режиссера Алексея Учителя покажут всего один раз, рассказал «Вестям» управляющий кинотеатром Александр Береснев.

Посмотреть картину можно будет в кинотеатре «Люксор» 22 сентября. Билеты уже поступили в продажу — их стоимость варьируется от 350 до 750 рублей.

«Нам удалось достигнуть договоренности с кинокомпанией вчера вечером, поэтому показ состоится», — пояснил Александр Береснев.

Всероссийская премьера картины намечена на 26 октября. .