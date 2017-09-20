Кузбассовец избил супругу до потери сознания из-за алкоголя
Женщина скончалась в больнице спустя 4 месяца.
Женщина скончалась в больнице спустя 4 месяца.
33-летний житель Киселевска избил свою 47-летнюю супругу до потери сознания, женщина скончалась через 4 месяца.
Как сообщает
В отношении 33-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Он полностью признал свою вину, а также рассказал, что они прожили в браке со своей супругой более 10 лет. Но в последний год она стала злоупотреблять спиртным, и