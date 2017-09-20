Кузбассовец избил супругу до потери сознания из-за алкоголя

33-летний житель Киселевска избил свою 47-летнюю супругу до потери сознания, женщина скончалась через 4 месяца.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, конфликт между супругами произошел в декабре 2016 года. Мужчине не понравилось, что его жена злоупотребляет спиртными напитками. На следующей день 47-летней женщине стало хуже, её муж вызвал «скорую помощь». Врачи боролись за жизнь пострадавшей до апреля текущего года, все это время она находилась в бессознательном состоянии. Женщина скончалась в медучреждении.