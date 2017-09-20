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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец избил супругу до потери сознания из-за алкоголя

Женщина скончалась в больнице спустя 4 месяца.

33-летний житель Киселевска избил свою 47-летнюю супругу до потери сознания, женщина скончалась через 4 месяца.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, конфликт между супругами произошел в декабре 2016 года. Мужчине не понравилось, что его жена злоупотребляет спиртными напитками. На следующей день 47-летней женщине стало хуже, её муж вызвал «скорую помощь». Врачи боролись за жизнь пострадавшей до апреля текущего года, все это время она находилась в бессознательном состоянии. Женщина скончалась в медучреждении.

В отношении 33-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Он полностью признал свою вину, а также рассказал, что они прожили в браке со своей супругой более 10 лет. Но в последний год она стала злоупотреблять спиртным, и из-за этого между ними часто происходили конфликты.

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