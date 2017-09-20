В Екатеринбурге школьники запустят в небо сотни белых голубей

Источник: РИА "Новости"

Цель акции — создание единого духовного пространства на основе сохранения памяти победы над фашизмом во Второй мировой и в Великой Отечественной войнах.

В честь этого участники единовременно запустят в небо белых бумажных голубей, привязанных к воздушным шарам. На бумажных птицах будут написаны имена погибших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.