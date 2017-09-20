В Екатеринбурге школьники запустят в небо сотни белых голубей
В Екатеринбурге завтра в 9:00 у памятника Татищеву и де Генину в рамках проведения Единого часа духовности, пройдет флешмоб «Голубь мира».
В Екатеринбурге завтра в 9:00 у памятника Татищеву и де Генину в рамках проведения Единого часа духовности, пройдет флешмоб «Голубь мира».
Цель акции — создание единого духовного пространства на основе сохранения памяти победы над фашизмом во Второй мировой и в Великой Отечественной войнах.
В честь этого участники единовременно запустят в небо белых бумажных голубей, привязанных к воздушным шарам. На бумажных птицах будут написаны имена погибших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, в мероприятии примут участие около 500 человек — учащиеся общеобразовательных школ, студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования Екатеринбурга.